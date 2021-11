Famiglia: Salvini, attingiamo da Rdc per potenziare bonus genitori entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire entro novembre il "bonus genitori separati". Per Matteo Salvini, oggi al workshop della scuola di formazione politica della Lega a Milano, si tratta di una priorità. "Sono 800 euro al mese - spiega il segretario del Carroccio - per mamme e papà separati o divorziati, che durante il Covid hanno avuto difficoltà sul lavoro e non riescono a pagare l'assegno di mantenimento. Questa è vita reale". L'idea di Salvini, poi, è quella di finanziare questo bonus con ulteriori fondi oltre i 10 milioni già approvati, "tagliando degli sprechi alla voce Reddito cittadinanza che - conclude il leader della Lega - finanziano i furbetti del Reddito". (Rem)