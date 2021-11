Germania: attacco con coltello su un treno in Baviera, 3 i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha ferito con un coltello tre persone, una delle quali in maniera grava, su un treno ad alta velocità in Germania che collega la città di Ratisbona a quella Norimberga, nello Stato federale della Baviera. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia e identificato come un uomo di 27 anni di origine araba e con problemi di salute mentale. Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco "Bild", l'attacco è avvenuto intorno alle 9:30 ora locale. Il treno trasportava circa 300 passeggeri al momento dell'attacco. L'aggressore è stato trasferito in una stazione di polizia presso il comune di Seubersdorf, a sud-est di Norimberga. La polizia distrettuale dell'Alto Palatinato, che sta conducendo le indagini, ha confermato l'arresto nell'incidente ma non ha specificato ancora il numero delle vittime né ha rivelato il loro stato di salute. L'operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn ha dichiarato che la linea tra Norimberga e Ratisbona è stata temporaneamente chiusa. (Geb)