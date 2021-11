Concorrenza: Cgil, riforma utile ancora non c'è, serve confronto vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a un disegno di legge delega molto complesso che studieremo e valuteremo con grande attenzione alla luce dell'impatto che questo ha con i servizi del nostro Paese, con il sistema delle infrastrutture e anche della funzione dei servizi pubblici. La riforma che serve ancora non sembra ancora esserci, serve un confronto vero". Lo afferma in una nota il segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli commentando il ddl Concorrenza varato dal Consiglio dei ministri. "Siamo in attesa del testo definitivo, ma dalle bozze sembra - sottolinea Miceli - non risponda ad alcuni quesiti importanti. Tra questi uno è che Cassa depositi e prestiti ha due piedi in due grandi aziende tra di loro concorrenti, Open Fiber e Tim. Questo disegno di legge non ci dice quale è la direzione di marcia su uno dei più grandi temi industriali e per l'innovazione del Paese. Per quanto riguarda la messa a gara dei servizi c'è un riferimento blando alle clausole sociali, fin troppo blando per prenderlo sul serio. E sentiamo la necessità di affrontare il tema del ciclo dei rifiuti non soltanto come una questione di mercato, ma come una grande questione della collettività". (segue) (Com)