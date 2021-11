Migranti: presidente Mattarella a stampa algerina, “serve più cooperazione Europa-Africa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato un'intervista al quotidiano algerino “Liberté” in occasione della sua visita in Algeria, parlando tra le altre cose della cooperazione tra i due Paesi e del tema migratorio, considerato una priorità per l’Italia. Il capo dello Stato ha chiesto una più efficace cooperazione tra africani ed europei, spiegando che l'Italia è ben consapevole del dramma nel Mediterraneo e che il fenomeno migratorio deve coinvolgere entrambe le parti, vale a dire Europa e Africa. Mattarella ha evidenziato la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione, come l'instabilità e l'insicurezza in alcune parti dell'Africa. Problemi che secondo il capo dello Stato richiedono soluzioni politiche e sostenibili, nonché maggiore sviluppo economico e sociale in modo da garantire opportunità alle nuove generazioni. Quanto ai rapporti tra Algeri e Roma, il titolare del Quirinale ha indicato che negli ultimi anni la cooperazione bilaterale si è moltiplicata e l'Algeria resta un partner importante per l'Italia. In particolare, il presidente ha detto che la sua missione corona due anni di visite di alti funzionari italiani in Algeria e algerini in Italia, ricordando che le relazioni tra le due sponde del Mediterraneo risalgono a diversi secoli. Per il presidente Mattarella, la partnership economica tra i due Paesi è solida e il commercio è in ripresa dopo il calo dovuto alla pandemia. Egli ha ricordato anche l'importanza dell'Algeria come partner italiano nel campo dell'energia. A tal riguardo, Mattarella ha affermato che l'Italia continuerà a fare affidamento sull'Algeria per la fornitura di gas naturale, a prescindere dalle attuali condizioni di mercato. Parlando dei rapporti tra Algeri e l'Unione Europea, giudicati in Algeria come squilibrati a favore di Bruxelles, Mattarella ha dichiarato: "Siamo convinti dell'opportunità di un riavvicinamento tra Algeria e Ue, basato sul reciproco interesse e sulla parità di condizioni”. Quanto al dossier libico, Mattarella ha indicato che l'Italia e l'Algeria condividono posizioni molto simili. "Riteniamo che la condizione essenziale per raggiungere una pace duratura in Libia sia il rispetto della road map stabilita nell'ambito delle Nazioni Unite", ha dichiarato il presidente. (Ala)