- "Le politiche per la salute e le politiche per la sicurezza sanitaria non possono essere considerate un tema esclusivamente nazionale", i mesi del Covid "ci hanno consegnato una granitica certezza": si tratta di "grandi questioni internazionali e come tali devono essere trattate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in videocollegamento al XIX convegno di Diritto sanitario a Milano.(Rin)