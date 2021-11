Uzbekistan: iniziato ufficialmente il secondo mandato del presidente Mirziyoyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato ufficialmente oggi con la cerimonia di giuramento il secondo mandato di Shavkat Mirziyoyev da presidente dell'Uzbekistan. Il capo dello Stato, rieletto in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso 24 ottobre con l'80,1 per cento dei voti, ha anche preso parte a una cerimonia organizzata a camere riunite del parlamento, durante la quale per la prima volta sono stati portati nell'aula del Senato uno stendardo e un simbolo del presidente uzbeko. Nel suo discorso inaugurale, Mirziyoyev ha promesso di "seguire strettamente la Costituzione e la legge della Repubblica, di garantire i diritti e le libertà dei cittadini, di svolgere l'incarico di presidente della Repubblica dell'Uzbekistan in buona fede". (Res)