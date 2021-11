Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 4 spacciatori arrestati, sequestrate decine dosi cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 4 persone, di età compresa tra i 20 e 60 anni, accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nella nota “piazza di spaccio” di via dell’Archeologia, dove i militari hanno notato il 23enne e il 60enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi del civico 106. La perquisizione sui due soggetti ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 45 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 24 grammi. Gli altri arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. (segue) (Rer)