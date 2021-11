Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 4 spacciatori arrestati, sequestrate decine dosi cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, in un’altra piazza di spaccio in via dell’Archeologia, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato per un controllo un 20enne romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di 22 dosi cocaina e 19 frammenti di hashish, oltre a 260 euro in contanti. La droga, del peso complessivo di circa 50 g, e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)