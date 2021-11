Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 4 spacciatori arrestati, sequestrate decine dosi cocaina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine in via Petralia Sottana, i militari hanno arrestato un romano di 28 anni, disoccupato e con precedenti, notato cedere una dose di cocaina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore alla competente autorità. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di complessive 2 dosi di cocaina del peso di circa 2,5 grammi e della somma contante di 245 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Al termine delle procedure il 28enne è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Rer)