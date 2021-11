© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippo Maria Laguzzi, primo degli eletti del Partito democratico, "è stato eletto presidente del consiglio del Municipio Roma III con 18 voti. Come vicepresidente il centrosinistra ha scelto Francesca Farchi della lista civica Roma Futura, eletta con 12 voti". È quanto si legge in una nota del Pd Municipio Roma III. (Com)