Sardegna: Progressisti, più trasparenza in nomina segretario generale Regione

- Più trasparenza sulla procedura di nomina dell'ex magistrato del Tar, Francesco Scano, alla carica di segretario generale della regione Sardegna. Lo chiedono in i Progressisti in un'interrogazione presentata in Consiglio regionale (primo firmatario il capogruppo Francesco Agus). I ritardi nella nomina di Scano, determinati dal fatto che il magistrato non era ancora in pensione, secondo Agus hanno determinato lo slittamento di quelle dei direttori generali, col rischio di andare incontro ad una serie di ricorsi "e questo rallenterebbe ulteriormente la macchina amministrativa". I Progressisti chiedono chiarimenti anche sul compenso del nuovo segretario generale che al momento della firma "risultava in pensione, quindi dovrebbe svolgere il ruolo a titolo gratuito". Inoltre, osserva Francesco Agus, "nel decreto si parlava di incarico sino alla fine della legislatura" mentre la durata del contratto risulta essere di un anno. "Riteniamo la legge 107 un poltronificio senza precedenti - ha concluso Agus -. Ma non vorremmo che la poca chiarezza sulla figura apicale della macchina burocratica regionale possa creare ulteriori danni alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini che aspettano invece risposte concrete e rapide". (Rsc)