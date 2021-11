Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti; su Pianura e Oltrepò Pavese nuvolosità variabile, a tratti estesa e compatta, soprattutto nella notte e in serata. Precipitazioni occasionali e molto deboli possibili su Appennino e Bassa Pianura nella notte e in serata. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 4 °C, massime intorno a 13 °C. (Rem)