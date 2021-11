Roma: rapine e furti in città, nove persone arrestate in poche ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, invece, in via Ascoli Piceno i poliziotti del commissariato Viminale, hanno arrestato per rapina aggravata B.O.R., tunisino di 39 anni. Lo straniero, poco prima, armato di coltello, aveva rapinato un uomo ferendolo lievemente ad una spalla, sottraendogli il portafoglio e il telefono cellulare. Durante la perquisizione, l'arrestato è stato trovato in possesso di altri telefoni cellulari e del coltello. (segue) (Rer)