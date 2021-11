Roma: rapine e furti in città, nove persone arrestate in poche ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, in via Marruccini, gli agenti della polizia di Stato del vommissariato San Lorenzo, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata C.M., algerino di 26 anni, con precedenti di polizia. Riconosciuto quale autore di una aggressione a scopo di rapina con lesioni gravi, avvenuta il 26 ottobre scorso in via di Porta Labicana, nei confronti di un giovane 27enne romano, è stato immediatamente bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. Durante la rapina, la vittima era stata colpita al volto con diversi calci e, soccorsa in ospedale, le erano state diagnosticate molteplici fratture al viso con 30 giorni di prognosi. (segue) (Rer)