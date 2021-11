Roma: rapine e furti in città, nove persone arrestate in poche ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato invece arrestato per furto aggravato Z.P., cittadino nigeriano di 42 anni con vari precedenti di polizia, che, mercoledì scorso, dopo essere entrato all'interno di un supermercato di via Palmiro Togliatti, si è impossessato di alcuni generi alimentari nascondendoli all'interno di una borsa. Intervenuti su richiesta della vigilanza, gli agenti della Sezione Volanti lo hanno bloccato accompagnandolo negli uffici di polizia. Lo stesso è stato anche denunciato per inottemperanza al Foglio di via obbligatorio. (segue) (Rer)