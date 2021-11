© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 novembre gli investigatori del I^ Distretto Trevi Campo Marzio, in via di San Sebastianello, hanno arrestato per furto con destrezza due cittadini romeni C.A. e P.I., rispettivamente di 22 e 23 anni che, poco prima, avevano sottratto il borsello ad un turista francese. (Rer)