Recovery: Brunetta, raggiungeremo obiettivi, onoreremo pienamente contratto con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggiungeremo certamente gli obiettivi" del Recovery "perché Garofoli (sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ndr) ci frusta tutte le settimane per il bene del Paese". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a "Sabato anch'io" su Radio1 Rai. "A fine anno avremo un altro anticipo delle risorse dell'Unione europea, non possiamo assolutamente mancare, solo facendo le riforme avremo i soldi" è quanto prevede "il contratto con l'Europa che onoreremo pienamente", ha aggiunto. (Rin)