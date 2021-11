Concorrenza: Brunetta, su direttiva Bolkestein attendiamo Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di ambulanti e balneari "stiamo aspettando la sentenza del Consiglio di Stato che ci deve dire se il provvedimento del Conte I è coerente con la Bolkestein. Se Consiglio di Stato ci dirà di sì, nulla quaestio, abbiamo risolto il problema perché è una proroga al 2033. Se ci dirà di no, il governo si assumerà l'impegno di rendere coerente la normativa italiana sulle concessioni con la normativa europea, come hanno fatto gli altri Paesi europei". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta a "Sabato anch'io" su Radio1 Rai. (Rin)