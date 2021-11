© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono figlio di un venditore ambulante a Venezia, conosco la categoria, conosco il suo ruolo fondamentale nelle fiere, nei mercati. Non mi pare che siano dei privilegiati". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta a "Sabato anch'io" su Radio1 Rai. Occorre "razionalità, non sono questi i problemi del Paese", ha osservato.(Rin)