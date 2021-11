Messico: dipartimento di Stato Usa offre 5 milioni per informazioni su narcos Chihuahua e Sinaloa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricompensa integra l'annuncio del dipartimento di Giustizia sulle accuse a carico di Aureliano Guzman-Loera e dei tre fratelli Salgueiro-Nevarez per violazione delle leggi internazionali sul traffico di stupefacenti. Una delle accuse sostiene il traffico di fentanil, responsabile di oltre il 63 per cento dei 96.779 decessi per overdose negli Stati Uniti tra marzo 2020 e 2021. Insieme, queste azioni fanno parte di uno sforzo dell'intero governo per combattere traffico di droga e criminalità organizzata transnazionale a livello globale e in Messico. (segue) (Nys)