Messico: dipartimento di Stato Usa offre 5 milioni per informazioni su narcos Chihuahua e Sinaloa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo premio è offerto nell'ambito del Programma di ricompense per i narcotici (Nrp) del Dipartimento di Stato. Più di 75 criminali transnazionali e grandi narcotrafficanti sono stati assicurati alla giustizia nell'ambito del NRP e del Programma transnazionale di premi per la criminalità organizzata (Tocrp) dall'inizio del NRP nel 1986. Il Dipartimento ha pagato più di 135 milioni di dollari in ricompense per informazioni che hanno portato a arresti.Il Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs gestisce il PNR in stretto coordinamento con la Drug Enforcement Administration, il Federal Bureau of Investigation, le indagini sulla sicurezza interna di US Immigration and Customs Enforcement e altre agenzie governative degli Stati Uniti. Queste azioni dimostrano l'impegno del Dipartimento a sostenere gli sforzi delle forze dell'ordine per assicurare alla giustizia i criminali transnazionali. (Nys)