Business news: Spagna, ad ottobre contrazione dell'attività manifatturiera

- La crescita dell'attività manifatturiera spagnola è peggiorata in ottobre per il secondo mese consecutivo, scendendo a 57,4 punti dai 58,1 di settembre. È quanto emerge dall'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi). Secondo Ihs Markit, le continue sfide sul lato dell'offerta e l'aumento dell'inflazione hanno causato una crescita limitata dell'economia manifatturiera spagnola. In questo senso, nel decimo mese dell'anno, la produzione e i nuovi ordini di fabbricazione sono aumentati ai loro tassi più deboli dallo scorso febbraio, in mezzo a ritardi record nei tempi di consegna dei fornitori. Queste carenze sono servite a sostenere forti pressioni inflazionistiche, portando ad aumenti significativi dei prezzi di acquisto e di vendita. (Spm)