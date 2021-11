Business news: Spagna, ad ottobre crea quasi 160 mila nuovi posti di lavoro, scende anche disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre in Spagna sono stati creati 159.478 nuovi posti di lavoro, portando il numero di complessivo di contribuenti a 19.690.590. È quanto reso noto dai dati diffusi dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni. Il numero di disoccupati (3.257.068) è sceso di 734 unità per la prima volta in 46 anni. Il mese scorso, inoltre, altri 48.512 lavoratori hanno lasciato la cassa integrazione integrazione straordinaria (Erte) approvata nel marzo 2020 dal governo per porre un argine alla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus. Da allora il 94,7 per cento dei beneficiari di questa misura è tornato ad occupare il posto di lavoro sospeso. (Spm)