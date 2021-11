Business news:Svizzera, Credit Suisse annuncia riorganizzazione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito Credit Suisse ha annunciato una riorganizzazione che include la chiusura di una gran parte della sua attività di intermediazione e la riduzione delle attività d'investimento in fondi speculativi costate diversi miliardi di euro negli scorsi anni. E' quanto spiegato dal nuovo presidente di Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, che oggi ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2021. La banca svizzera, come indicato da Horta-Osorio, dovrebbe in futuro concentrarsi maggiormente sui servizi alla clientela più facoltosa. Credit Suisse, nel terzo trimestre 2021, ha registrato un utile netto di 434 milioni di franchi (circa 400 milioni di euro), in calo del 20,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Tali risultati sono stati determinati anche dagli scandali in cui è stato coinvolta la banca svizzera, che ha perso circa 214 di franchi per operazioni fraudolente in Mozambico. "La gestione dei rischi sarà al centro delle nostre azioni, aiutando a rafforzare una cultura che punta sull'importanza della responsabilità", ha dichiarato il presidente di Credit Suisse. (Res)