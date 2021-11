Business news: la banca russa Sberbank vende le sue controllate nei Balcani e in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca russa Sberbank ha venduto le sue sussidiarie in Bosnia Erzegovina, Croazia, Ungheria, Serbia e Slovenia ad un gruppo di aziende che includono gli istituti di crediti serbo e sloveno, AIK Bank e Gorenjska Banka, oltre che la società finanziaria Agri Europe Cyprus. Ad annunciare la mossa è stata la sussidiaria europea della banca russa, Sberbank Europe Ag con sede a Vienna, secondo cui è stato già firmato il contratto per vendere le controllate nei cinque Paesi dei Balcani e dell'Europa orientale sopra menzionati. I loro asset combinati hanno un valore di 7,33 miliardi di euro e, alla fine del 2020, le cinque sussidiarie vendute da Sberbank contavano su 162 filiali operative a servizio di circa 600 mila clienti.“Sberbank Europe AG ha deciso di ridurre la sua presenza nell'Europa centrale e orientale al fine di concentrarsi sui mercati prioritari e di esplorare nuovi modelli di business. Questo significa che Sberbank ridurrà la sua presenza in Europa a soli tre mercati: Austria, Germania e Repubblica Ceca", si legge nel comunicato che annuncia l'operazione. "Gli acquirenti - viene spiegato - hanno una presenza regionale vasta ed una chiara visione dello sviluppo futuro". La conclusione dell'operazione è soggetta all'approvazione da parte degli enti regolatori dei Paesi coinvolti, attesa entro la fine del 2022. (Seb)