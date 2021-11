Business news: Spagna, per Garamendi (Ceoe) certezza diritto e stabilità normativa in riforma lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha chiesto al governo certezza del diritto e stabilità normativa in vista dell'approvazione della prossima riforma del lavoro. Secondo il presidente della Ceoe, la struttura della riforma che sta elaborando l'esecutivo "non è quello che chiede l'Europa" ed ha invitato le parti a lavorare per un accordo sugli obiettivi stabiliti da Bruxelles. A questo proposito, Garamendi ha sottolineato che è importante "non confondere il lavoro temporaneo con la precarietà", invitando a trovare soluzioni per l'alto tasso di disoccupazione giovanile che "preoccupa molto". Il presidente dell'associazione dei datori di lavoro ha chiesto "serietà" all'esecutivo evitando il "rumore mediatico che non aiuta a raggiungere un accordo". Garamendi ha criticato la negoziazione della riforma delle pensioni da parte del governo: "ci hanno portato un foglio e mezzo per valutare una proposta e meno di 14 giorni per dare la nostra risposta, non è serio". In merito alla precarietà del lavoro, il presidente della Ceoe ha sottolineato che se nelle aziende private i contratti temporanei sono circa il 22 per cento questa percentuale cresce al 32 per cento nel settore pubblico. (Spm)