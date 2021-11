Business news: Bers su Croazia, previsioni in rialzo per l'economia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia croata crescerà dell'8 per cento quest'anno, superando le aspettative grazie a un balzo delle esportazioni di merci e del turismo. E' quanto contengono le ultime previsioni pubblicate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), secondo quanto rilancia l'emittente "N1". A giugno le stime Bers vedevano una crescita del 6 per cento, mentre il 2020 aveva visto una contrazione dell'economia croata dell'8,4 per cento. L'istituto europeo ora stima che le attività nell'economia croata nel 2020 siano calate dell'otto per cento, ma che vedranno una ripresa equivalente quest'anno. Nel 2022, sempre secondo le ultime stime, l'economia croata dovrebbe crescere del 4,2 per cento, ovvero lo 0,3 per cento in meno rispetto alle previsioni del rapporto di giugno. La pandemia di Covid-19 ha causato danni significativi all'economia croata lo scorso anno, ma quest'anno le attività si sono riprese fortemente, osserva la Bers nel rapporto. (Seb)