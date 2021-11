Business news: Romania, accordo Nuclearelectrica-NuScale per costruire piccolo reattore modulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, e il presidente e amministratore delegato di NuScale Power, John Hopkins, hanno firmato nei giorni scorsi a Glasgow i documenti ufficiali dell'accordo in base al quale le due società coopereranno per la costruzione di un piccolo reattore nucleare modulare (Small modular reactor - Smr) in Romania. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". La firma dei documenti è avvenuta dopo che l'amministrazione statunitense ha annunciato martedì che NuScale Power costruirà un piccolo reattore nucleare modulare in Romania. Secondo Nuclearelectrica (produttore romeno di energia) e il ministro ad interim dell'Energia, Virgil Popescu, NuScale Power è l'unica azienda che ha ricevuto l'approvazione della Commissione regolatoria sul nucleare statunitense per la progettazione e lo sviluppo di un piccolo reattore modulare, un passo essenziale nella costruzione e nell'implementazione della tecnologia Smr. (Rob)