Business news: Vattenfall, Shell e compagnia aerea Sas avvieranno fabbrica di cherosene sintetico

- L'azienda energetica svedese Vattenfall aprirà una fabbrica di cherosene sintetico insieme a Shell e alla compagnia aerea Sas. Lo riferisce l'emittente olandese "Nos", citando una nota dei promotori, che definiscono tale impianto il primo al mondo per produrre su larga scala questo tipo di carburante sostenibile per aerei, derivato da rifiuti organici, come il vecchio grasso di frittura. Il cherosene sintetico è prodotto dalla CO2 catturata. La fabbrica sarà situata sulla costa orientale della Svezia, in parte perché è relativamente facile ottenere CO2 ed elettricità in loco. La CO2 catturata proviene da un impianto di cogenerazione a Uppsala, l'energia necessaria da una centrale idroelettrica svedese, da parchi eolici e dall'energia nucleare. L'iniziativa mira a una produzione annua di 50 mila tonnellate di cherosene sintetico a partire dal 2026. La compagnia aerea scandinava Sas vuole utilizzare il carburante per i voli nazionali. (Beb)