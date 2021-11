Business news: ProSieben Sat1, utile aumentato del 9 per cento a 162 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva tedesca ProSieben Sat1 ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un aumento dell'utile operativo rettificato del 9 per cento, a 162 milioni di euro. Allo stesso tempo, il fatturato è cresciuto del 15 per cento a 1,06 miliardi di euro, grazie all'incremento dei proventi delle inserzioni pubblicitarie in Germania, Austria e Svizzera. L'amministratore delegato, Rainer Beaujean, si è detto molto soddisfatto del risultato e fiducioso che “tutti i segnali puntano a una crescita futura”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ProSieben Sat1 ha quindi migliorato le previsioni per il fatturato nel 2021, da 4,4-4,5 a 4,45-4,55 miliardi di euro, ossia dal +9-11 per cento al +10-12 per cento. L'utile dovrebbe salire a 830-850 milioni di euro dalla stima precedente di 800-840 milioni di euro. Nel periodo tra gennaio e settembre scorso, il fatturato ha raggiunto i 3 miliardi di euro e il margine operativo lordo rettificato è stato di 470 milioni di euro. (Geb)