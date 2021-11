Business news: Spagna, per Sacyr utile di 60 milioni di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa spagnola di infrastrutture Sacyr nei primi nove mesi dell'anno ha ottenuto un utile di 60 milioni di euro, il 28 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (47 milioni di euro). Al 30 settembre, il fatturato di Sacyr ammontava a 3,3 miliardi di euro, il 3 per cento in più rispetto allo scorso periodo dello scorso anno. Il segmento Ingegneria e Infrastrutture è cresciuto del 3 per cento a 1,9 miliardi di euro, mentre quello dei servizi del 2 per cento pari a 761,6 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) delle attività in concessione, distribuito tra le tre aree di business del gruppo (concessioni di infrastrutture, impianti di trattamento delle acque e impianti di trattamento dei rifiuti), è stato di 516 milioni di euro. (Spm)