Business news: premier albanese Rama, con Open Balkans benefici economici concreti

- L'iniziativa Open Balkans serve i cittadini, il benessere economico e le società dei Paesi dei Balcani in quanto superando le differenze possono vivere meglio. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, durante la conferenza stampa in settimana a Belgrado a fianco del presidente serbo Aleksandar Vucic e del vicepremier macedone Nikola Dimitrov (in sostituzione del premier dimissionario Zoran Zaev). Secondo Rama, da gennaio 2022 saranno fatti ulteriori sforzi per facilitare gli scambi ai valichi di frontiera tra i tre Paesi. "Siamo impegnati ad allentare in maniera significativa le regole ai confini per le aziende, i distributori e gli agricoltori a partire da gennaio", ha affermato il premier albanese. Rama ha sottolineato che un mercato comune nei Balcani rende la regione "molto più forte" ed in grado di attrarre investimenti esteri. "Il flusso di turisti serbi è cresciuto del 63 per cento e dei macedoni del 22 per cento", ha indicato il premier albanese parlando di "risultati economici concreti". (Seb)