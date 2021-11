Business news: Opec+, confermato aumento produzione petrolio di 400 mila barili al giorno a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione allargata dei Paesi esportatori di petrolio (Opec+) aumenterà la produzione di petrolio di 400 mila barili al giorno a dicembre, confermando il piano di adeguamento della produzione ed il meccanismo di adeguamento della produzione mensile approvati alla 19ma Assemblea ministeriale. Lo comunica la stessa Opec+ in un comunicato emanato dopo la riunione odierna avvenuta in videoconferenza. Nella nota, i Paesi parte dell'alleanza Opec+ (che riunisce i Paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) ribadisce l'importanza fondamentale di aderire alla piena conformità e al meccanismo di compensazione, approfittando della proroga del periodo di compensazione fino alla fine di dicembre 2021. La prossima riunione dell'Opec+ si terrà il prossimo 2 dicembre. La riunione dei giorni scorsi ha confermato le intenzioni dell'Opec+ di proseguire con i propri piani di allentamento dei tagli, senza cedere alle pressioni internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti, su un aumento della produzione per contrastare la crescita dei prezzi del petrolio. Nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sottolineato che l'aumento dei prezzi, "è una conseguenza, finora, del rifiuto della Russia e delle nazioni dell'Opec di produrre più petrolio". (Geb)