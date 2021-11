Business news: previsioni Bers, crescita economica al 6 per cento nel 2021 in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Slovenia vedrà nel 2021 una crescita pari al 6 per cento. Sono le ultime previsioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) secondo quanto rilancia la stampa locale. L'istituto europeo ha rivisto così al rialzo le previsioni di giugno, dove la crescita segnalata era del 5 per cento. Gli esperti hanno migliorato anche le previsioni per il 2022, portandole dal 4 per cento segnalato a giugno all'attuale 4,5 per cento. Il miglioramento delle previsioni è dato innanzitutto dal balzo in avanti dei consumi privati, degli investimenti e delle esportazioni nella prima metà del 2021. "L'attività di investimento è stata volatile, ma dovrebbe continuare ad espandersi grazie ad una maggiore attività di costruzione e agli investimenti rinviati lo scorso anno", ha affermato la Bers nel suo ultimo rapporto. La politica fiscale espansiva continuerà a sostenere l'economia, secondo gli esperti Bers, e si prevede che il deficit di bilancio aumenterà nel 2021 al 7,9 per cento del Pil rispetto al 7,7 per cento del 2020. L'istituto avverte tuttavia che il tasso di vaccinazione, inferiore alla media dell'Ue, potrebbe limitare la ripresa dei consumi e influire sulla fiducia delle imprese. (Seb)