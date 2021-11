Business news: gruppo francese Cma Cgm investe nel porto di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime (Cma Cgm), gruppo francese specializzato nel trasporto di container, ha investito 23 miliardi di dollari acquisendo dal fondo svedese Eqt il 90 per cento del terminal Fenix Marine Services (Fms) situato nel porto di Los Angeles. Cma Cgm deteneva già il 10 per cento di Fms. "La ripresa rapida dell'economia mondiale ha dimostrato l'importanza delle infrastrutture portuali e logistiche", ha detto l'amministratore delegato di Cma Cgm Rodolphe Saade. Con questa operazione Cma Cgm ha investito complessivamente in 49 terminal situati in 27 Paesi differenti. (Frp)