Usa: Blinken, prossima settimana ministeriale Esteri su Covid ed equità vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato che convocherà per la prossima settimana un incontro virtuale con i ministri degli Esteri sulla risposta alla pandemia di Covid-19 e sull'equità nella distribuzione dei vaccini. “I ministri degli Esteri devono svolgere un ruolo centrale per porre fine a questa pandemia e prepararsi per il futuro. Insieme alle mie controparti e ai leader delle organizzazioni regionali e internazionali, valuteremo lo stato attuale della risposta globale al Covid-19, l'impatto del virus e la minaccia di future pandemie", ha affermato Blinken in una nota. Il capo della diplomazia di Washington ha anche annunciato che i ministri discuteranno gli sforzi per l'equità nella fornitura di vaccini. (Nys)