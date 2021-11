Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa banda Tim, si è confrontata con Vivo (controllata dalla spagnola Telefonica) che si è aggiudicata il lotto numero 2 con un'offerta di 420 milioni di real (64,2 milioni di euro), superiore del 30,69 per cento rispetto alla base d'asta; mentre il lotto numero 1 è andato a Claro (controllata dalla messicana America Movil) con un'offerta di 338 milioni di real (51,7 milioni di euro) superiore del 5,18 rispetto alla base d'asta. Significativi gli oneri che devono affrontare le aziende aggiudicatarie in questo segmento: spostare il segnale della TV satellitare per lasciare libera la banda da 3,5 GHz per lo sviluppo del 5G, sostenendone i costi e fornendo kit ricevitori per le case; installare una rete in fibra ottica sulle reti fluviali della regione amazzonica; rendere disponibile il 5G in tutte le capitali del Paese entro luglio 2022, e in altre città, progressivamente, fino al 2029. Cruciale è poi la necessità di sviluppare ex novo una rete di comunicazione sulla quale lavorerà esclusivamente l'amministrazione pubblica federale. (segue) (Brb)