Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (7)

- Anche in questo caso sono state le principali aziende operanti in Brasile ad aggiudicarsi la fetta più importante. Vivo e Claro hanno ottenuto il diritto di esplorare due lotti nazionali per un periodo di concessione di 20 anni, mentre Tim ha spuntato il lotto nazionale con diritto di concessione per 10 anni. Quanto ai lotti di concessioni regionali della frequenza 26GHz, sono stati aggiudicati a Tim per quello che riguarda la regione sud e gli stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais. La Algar Telecom e alla Neko ha spuntato la concessione relativa alla regione del triangolo mineiro cha abbraccia gli stati di Mato Grosso do Sul, San Paolo e Goias. (segue) (Brb)