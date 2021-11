Americhe: vicesegretaria di Stato Usa Sherman prossima settimana in Uruguay e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, sarà la prossima settimana in Uruguay e Perù dove ha in agenda incontri con alti funzionari di entrambi i governi. Lo riferisce una nota del governo Usa dove si precisa che Sherman si tratterrà a Montevideo dal 7 al 9 novembre per poi recarsi a Lima dal 9 all'11 dello stesso mese. Nella tappa in Uruguay, si legge nella nota la funzionaria Usa "incontrerà alti funzionari del governo per discutere i continui sforzi per far progredire la governance democratica e i diritti umani nella regione; rafforzare la cooperazione economica, di sicurezza e antidroga tra Stati Uniti e Uruguay; discutere i temi della protezione del clima e dell'ambiente; e impegnarsi su altre questioni che riflettono l'importante relazione bilaterale Usa-Uruguay". (segue) (Nys)