Americhe: vicesegretaria di Stato Usa Sherman prossima settimana in Uruguay e Perù (2)

- Sempre a Montevideo Sherman "incontrerà anche i leader del settore delle energie rinnovabili per promuovere la cooperazione in materia di energia pulita". Anche in Perù sono previsti incontri con alti funzionari del nuovo governo di Pedro Castillo. In questa occasione, prosegue la nota, verranno discusse "le priorità condivise, inclusa la governance democratica; le crescenti opportunità bilaterali per il commercio e gli investimenti inclusivi; la promozione e la tutela dei diritti umani; la priorità a processi migratori ordinati e umani; la pandemia di Covid-19; e la crisi climatica". Mentre si trova a Lima, Sherman incontrerà anche rappresentanti della comunità indigena e membri della società civile. (Nys)