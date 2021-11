Messico: dipartimento di Stato Usa offre 5 milioni per informazioni su narcos Chihuahua e Sinaloa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una ricompensa da 5 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni che portino all'arresto o alla condanna di quattro trafficanti di droga messicani che operano negli stati di Chihuahua e Sinaloa. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa, precisando che si tratta di Aureliano Guzman-Loera, fratello dell'ex leader del cartello di Sinaloa Joaquin Guzman-Loera, e i fratelli Ruperto Salgueiro-Nevarez, Jose Salgueiro-Nevarez e Heriberto Salgueiro-Nevarez, i quali operano tutti sotto l'egida della federazione del cartello di Sinaloa. Aureliano Guzman-Loera e i fratelli Salgueiro-Nevarez sono incriminati negli Stati Uniti per violazione delle leggi sulla droga degli Stati Uniti, per includere cospirazioni internazionali per distribuire marijuana, cocaina, metanfetamina e fentanil. (segue) (Nys)