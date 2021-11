Business news: Bmw, avanzo aumentato del 42 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Bmw ha sperimentato nel terzo trimestre del 2021 un aumento dell'avanzo del 42 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 2,58 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato si registra nonostante la carenza di semiconduttori su scala globale, che ha portato a ridurre l'offerta di veicoli, cosicché Bmw è stata in grado di “imporre prezzi più elevati per le sue auto, sia nuove sia usate”. Il direttore finanziario del gruppo, Nicolas Peter, ha commentato: “Siamo al traguardo per le nostre previsioni annuali e guardiamo al futuro con fiducia”. Intanto, a causa della carenza di microchip, Bmw ha venduto soltanto 593.200 auto tra luglio e settembre, ossia il 12 per cento in meno su base annua. A ogni modo, il fatturato consolidato è aumentato del 4,5 per cento a 27,47 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il risultato del gruppo prima delle imposte ha registrato un incremento del 39 per cento a 3,4 miliardi di euro. Tra gennaio e settembre scorso, Bmw ha stabilito “nuovi record per consegne, vendite e guadagni consolidati” con 1,932 milioni di auto consegnate, vendite per 82,8 miliardi di euro e guadagni per 13,2 miliardi di euro al lordo delle imposte. (Geb)