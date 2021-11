Business news: Austrialia, a Cimic contratto manutenzione impianti gas da 25,6 milioni di euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, società australiana di proprietà della spagnola Acs, si è aggiudicata un contratto da 25,6 milioni di euro annuali per eseguire lavori di manutenzione agli impianti di gas di Chevron Australia, nella regione di Pilbara. Lo riferisce il quotidiano iberico "El Diario". Il contratto, che inizierà questo mese ed è estendibile per dieci anni, creerà circa 300 nuovi posti di lavoro, destinati principalmente a personale locale, e sosterrà notevolmente le imprese della zona che forniranno servizi in subappalto. "Siamo orgogliosi di essere partner di uno dei principali distributori di gas naturale dell'Australia e di sostenere la comunità locale", ha detto il presidente esecutivo e amministratore delegato di Cimic, Juan Santamaria. (Spm)