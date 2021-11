Business news: Commerzbank, utile da 403 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank, seconda banca in Germania dopo Deutsche Bank, ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un utile di 403 milioni di euro, in netto miglioramento dalla perdita di 60 milioni di euro subita nello stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è dovuto ai minori costi per la ristrutturazione dell'istituto di credito e alla riduzione degli oneri sui crediti insolventi. In merito alla possibilità che Commerzbank segni un profitto o una perdita nel 2021, l'amministratore delegato Manfred Knof ha dichiarato: “Nonostante i costi di ristrutturazione, ci aspettiamo un risultato positivo per l'intero anno”. Intanto, nel secondo trimestre del 2021, la banca aveva registrato una perdita di 527 milioni di euro, tra l'altro a causa degli elevati costi di ristrutturazione. L'istituto di credito vuole tagliare 10 mila posti di lavoro su scala globale entro il 2024 e chiudere circa la metà delle sue filiali. Con riguardo alle spese di ristrutturazione, nel terzo trimestre il totale ha raggiunto i 76 milioni di euro, dopo i 201 milioni dello stesso periodo del 2020. (Geb)