Business news: Romania, CdA Romgaz approva acquisizione Neptun Deep da Exxon per 1,07 miliardi di dollari

- Il consiglio di amministrazione di Romgaz (produttore e fornitore di gas naturale controllato dallo stato rumeno) ha approvato l'acquisizione delle azioni emesse da ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, che possiede il 50 per cento del progetto Neptun Deep, e la conclusione del contratto di compravendita al prezzo di acquisto è di 1,060 miliardi di dollari. È quanto si legge in un rapporto di Romgaz presentato alla Borsa di Bucarest. Alla firma del contratto di compravendita, Romgaz avrà l'obbligo di versare ai venditori un importo di 106 milioni di dollari come acconto. Dopo aver soddisfatto le condizioni sospensive necessarie per completare l'operazione, come saranno regolate nel contratto di compravendita, Romgaz verserà l'importo che rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e l’acconto versato al momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto di compravendita sarà sottoscritto da Romgaz solo dopo l'approvazione dell'operazione e del contratto da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e dei competenti organi sociali dei venditori. (Rob)