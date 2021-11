Roma: acque agitate al Municipio III e X, Sce fuori da maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione più compessa sul litorale di Ostia. Il presidente Mario Falconi, figura civica eletta con il centrosinistra, ha scelto la sua giunta, la presenterà lunedì 8 novembre ma i Giovani democratici, Sinistra civica ecologista e i Verdi non si sentono rappresentati. "Eravamo consapevoli di nuvi all'orizzonet ma non ci aspettavamo la tempesta perfetta - afferma in una nota Marco Possanzini, eletto con Sce -. Abbiamo sostenuto con forza la necessità di una proposta che rappresentasse le istanze di cambiamento emerse dal confronto con i cittadini" e "non possiamo accettare la formulazione di una specie di giunta Tassone bis, perché non possiamo legittimare anche solamente con il silenzio queste scelte incomprensibili. Chiediamo al Presidente Falconi di ripensare la proposta". Nella squadra di governo del X Municipio, formalizzata da Falconi, ci sono diversi nomi provenienti dalla presidenza di Andrea Tassone, minisindaco al tempo della giunta Marino. "Si parte male, con il piede sbagliato, ignorando di fatto quanto portato con fatica in campagna elettorale, ignorando di fatto la fiducia che i cittadini hanno riposto nella nostra coalizione". E anche i Giovani democratici avevano chiesto un percorso condiviso per scegliere i profili di giunta: richiesta, a quanto pare, non accordata dal momento che nel pomeriggio di oggi i due eletti, Margherita Welyam e Raffaele Biondo, si sono incatenati davanti alla sede municipale. Dal Campidoglio, il consigliere capitolino Lorenzo Marinone commenta in una nota: "Spero che le divisioni che si sono registrate oggi in decimo municipio sulla composizione della giunta vengano meno, con la riapertura di un dialogo e quindi con un possibile accordo. Seppur nell'asprezza dei toni utilizzati, tutti devono sentire il dovere di rispettare la volontà degli elettori" (Rer)