Municipio Roma X: Marinone (Pd), superare divisioni per bene supremo Roma

- "Spero che le divisioni che si sono registrate oggi in decimo municipio sulla composizione della giunta vengano meno, con la riapertura di un dialogo e quindi con un possibile accordo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd, Lorenzo Marinone. "Seppur nell'asprezza dei toni utilizzati, tutti devono sentire il dovere di rispettare la volontà degli elettori, che a Roma e in X Municipio hanno chiaramente indicato il Pd e il centrosinistra con Gualtieri e Falconi alla guida della riscossa della Capitale - aggiunge -. Riscossa e ripartenza che devono essere accompagnate però da una stagione di rinnovamento. I Gd di Roma e quelli del X Municipio hanno caratterizzato con una bella affermazione questa idea di rinnovamento e vogliono ora dare il loro contributo. Si superino quindi le polemiche e le divisioni e si avvii un chiarimento nel segno dell'unità e del reciproco rispetto".(Rer)