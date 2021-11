Municipio Roma X: Picca (Lega), Falconi e Pd già litigano su poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve ancora cominciare ad amministrare ma a quanto pare la sinistra già litiga. Il neo presidente, che aveva promesso che avrebbe fatto una giunta di tecnici invece si è abbassato a logiche di partito" e "non fa in tempo ad annunciare la squadra che comporrà la sua giunta, che un pezzo del suo stesso partito polemizza fortemente tanto che due consiglieri, che non condividono le scelte, s'incatenano facendosi fotografare con uno striscione che annuncia No Tassone bis". Lo dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio Roma X. "Un teatrino squallido, ma se i rivoluzionari del giorno - aggiunge - volessero davvero e in fino fondo manifestare il proprio dissenso allora votassero contro lunedì prossimo quando s'insedierà il primo consiglio municipale. Di fatto, questo è il vero volto del Pd a Ostia, più impegnato a litigare sulle poltrone che a risolvere le emergenze del territorio dall'entroterra al lungomare di Ostia. Se il Pd pensa di governare il Municipio X a colpi di poltronificio ha sbagliato di grosso, manderemo presto a casa anche Falconi". (Com)