Etiopia: Consiglio di sicurezza Onu chiede cessazione delle ostilità

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la fine dell’escalation in corso in Etiopia e la garanzia di un accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari per far fronte alla peggiore crisi alimentare del mondo da un decennio a questa parte nella regione del Tigrè, devastata dalla guerra. Nella relativa nota ufficiale, l’organismo delle Nazioni Unite ha espresso seria preoccupazione per l'impatto del conflitto sulla "stabilità del paese e della regione" e ha invitato tutte le parti ad astenersi "da incitamenti all'odio, alla violenza e alla divisione". Il comunicato finale è stato approvato dai 15 membri del consiglio all'indomani del primo anniversario della guerra nella regione settentrionale del Tigrè che ha provocato migliaia di vittime e milioni di sfollati. Ad un anno esatto dallo scoppio della guerra in Etiopia, quella che doveva essere una rapida operazione delle forze federali etiopi contro i combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) si è tramutato in un conflitto sanguinoso che ora rischia di spazzare via la leadership del premier Abiy Ahmed e, con essa, la stabilità e l’assetto di un Paese considerato da sempre perno degli equilibri regionali.(Nys)