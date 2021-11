Colombia: ex presidente Uribe annuncia che non si candiderà alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bogotà, 5 nov - L'ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe (2002-2010), ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni parlamentari del 2022. "Ho un debito con la mia famiglia e specialmente con mia moglie, non è il momento indicato per andare al Senato", ha affermato Uribe in dichiarazioni alla stampa. Tra le cause che lo hanno spinto a questa decisione, segnala il quotidiano "El Espectador", Uribe ha fatto inoltre riferimento ai diversi processi giudiziari in cui è coinvolto. Il 4 agosto del 2020 la Corte suprema aveva ordinato l'arresto dell'ex presidente per i reati di frode e corruzione. L'accusa faceva riferimento ad un processo ancora in corso relativo alla presunta manipolazione dei testimoni del processo a Guillermo Monsalve, un ex paramilitare che aveva accusato l'ex presidente di aver patrocinato la nascita di un gruppo di "Autodefensas". Si tratta di formazioni armate illegali protagoniste della feroce guerra intestina che ha attraversato per decenni il paese. (segue) (Vec)